被提名監委 田秋堇:將辭僑委會

現任僑務委員會副委員長田秋堇被提名出任監委，田秋堇今天說，按照法令規定監委不得兼任其他職務，因此未來她將請辭僑委會。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府今天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線。

田秋堇說，按照法令規定，監委不得兼任其他職務，因此未來她將請辭僑委會。

對於民進黨立委之前曾喊廢除考試院、監察院，現在田秋堇卻被提名為監委，她說，廢除考監必須修憲，，修憲需要有極大的社會共識，在共識未形成前，修憲還有一段距離，在修憲前，一切還是要按既有制度走。1060301

(中央社)