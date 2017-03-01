關心健康促進 張武修堅持理直氣和
長期關心公共衛生、核能安全議題的醫師張武修，被提名為監察委員。熟悉他的醫護人員形容，張武修是彬彬有禮的君子，但遇到原則，也會「理直氣和」的溝通，勇於堅持不退縮。
張武修長期關注公共衛生及核能安全議題，曾接受衛生署委託，評估台北縣市等地的輻射暴露，促成政府對部分受暴露居民的國家賠償。
熟悉國際醫療合作的非政府組織人士今天晚上表示，曾擔任「台灣國際醫衛行動團隊（TaiwanIHA）」執行長的張武修，在推動醫療外交與國際人道關懷，著墨很深。尤其，台灣高素質的醫療照護人員，不輸給美、日等國的素質及能力，讓他積極開創醫療外交新途徑。
張武修兼具學術及實務背景，目前是衛生福利部台北醫院的顧問醫師，院方人員晚間透露，張武修在醫院有家庭醫學門診，也關心職業傷害病患等，在健康促進的研究更是深入。
台北醫院相關人員形容，無論是院內實證醫學、學術研究、主持會議，張武修都相當認真。「待人處事很細心、熱忱，在電梯或診間，遇見工友、病患都會打招呼、或關心。」
不但待人處事有禮貌，醫護人員形容，張武修參加會議時，堅持對的事情。即是有意見相左，也會「理直氣和」的溝通與堅持，但不會理直氣壯。體貼、笑臉迎人就成為外界對張武修最直接的印象。
張武修等11位被提名人，將於明天由總統蔡英文接見，並由審薦小組召集人副總統陳建仁舉行記者會，向社會正式介紹。
他在記者試圖聯繫時，也很客氣的說，目前不方便接受外界採訪，「仍在為記者會開會做功課」，一切等明天記者會再說。1060301
(中央社)
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