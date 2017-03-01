財新2月PMI為51.7 景氣續揚
財新中國製造業採購經理人指數（PMI）今天公布，2月為51.7，較1月高出0.7個百分點，顯示製造業景氣連續6個月擴張，成長幅度為4年來次高。
大陸新浪網報導，財新傳媒和研究公司Markit公布的中國製造業採購經理人指數的走勢與中國大陸國家統計局公布的製造業PMI一致。大陸官方公布，2月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.6，較1月上升0.3個百分點。
財新調查數據顯示，中國製造業2月產出成長，月增率上升，但低於2016年第4季的各月，成長溫和。產出擴張動力來自新業務總量的成長，拜新接出口業務量增幅強勁之賜，2月產出成長創2014年9月來最高紀錄。
另外，調查顯示，2月製造業界對未來一年的業務前景感到樂觀，樂觀度創下21個月新高，廠商普遍表示信心來自新產品開發和市況改善。
財新智庫莫尼塔研究首席經濟學家鍾正生表示，產出指數和新訂單指數均較1月有所回升，但廠商補庫存的持續性還有待觀察。2月中國大陸經濟繼續回暖，但尚不能斷言趨勢形成，須觀察第2季的生產情形。1060301
(中央社)
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