川普首場國會演說 列美國優先議程

美國總統川普首次前往國會參眾兩院聯席會議發表演說，以更為慎重的語調為「美國優先」議程充實更多細節，誓言「重建美國精神」。

法新社報導，70歲的川普將強硬的選舉承諾轉為總統語調，演說對象除了國會議員，還包括最高法院大法官、大使和將領等。

川普演說一開始即批評全美猶太中心遭遇威脅，譴責1名印度移民似乎是因種族因素遭殺害的行為，回應要求他發表意見的呼聲。

他也再度承諾對非法移民採取強硬手段，列出較不煽動性的經濟面政策，不斷贏得共和黨佔多數的國會的掌聲。

川普說：「終於可執行我們的移民法規後，我們將可提高薪資、幫助失業人士、省下數十億、再數十億美元，讓我們的社區人人更安全。」他提議引進澳洲式立基於價值的系統，降低非技術勞工流入。

另外，他堅持強制對特定國家人民實施極嚴格審查的計畫，堅稱：「我們不能讓恐怖主義在美國內部形成據點。」

談到貿易時，川普甚至搬出首位共和黨總統林肯，說他也採行被指是「保護的政策」。

他說：「林肯是對的，該是我們注意他所說的話的時候了，我不再讓美國及其偉大的公司和勞工被人占便宜。」

在海外方面，川普降低對北大西洋公約組織（NATO）盟友的批評，誓言與穆斯林世界的盟友合作。

但他也未對強調世界秩序應以民族國家為中心的說法認錯。他說：「我的職責不是要作為世界的代表，我的職責是作美國的代言人。」

川普在演說中提出重建美國破舊的基礎建設、高風險稅及健保改革等計畫，而這3個議題將面臨來自控制參眾兩院共和黨人的牽制。

共和黨人亟於推翻歐記健保，但是黨內務實派對撤廢這套幫助了約2000萬美國人的健保系統，也憂心以對。

新政府行政部門和共和黨控制的國會之間，對川普提出的2018年預算草案的緊張情勢，也蒸騰欲沸。

川普要提高國防支出達540億美元，同時削減海外援助和其他非軍事支出，但有關如何達成他的承諾，而不至加重美國近20兆美元國債，幾乎未提細節。

民主黨聯邦眾議員范霍倫（Chris Van Hollen）告訴法新社：「這個計畫前後不一，如果執行總統所說，3年級生也看得出，你勢必擴大赤字大洞。」（譯者：中央社羅苑韶）1060301

(中央社)