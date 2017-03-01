撤銷停業處分 八仙：資產扣押重建困難
八仙樂園總經理陳慧穎今天晚上表示，在發生粉塵暴事件後，遭勒令停業至今1年8個月。多數員工已經資遣，八仙樂園是否能恢復營業及其具體時程，仍需依現狀審慎評估。
陳慧穎今天深夜表示，因遭交通部觀光局停業處分，處於停止營業狀態而無營業收入，公司無以維持，不得不資遣大部分員工。
她說，園區多次遭入侵破壞，尚待重建，因公司及負責人資產已全數遭假扣押，因此重建困難。對於八仙塵爆事故的發生，公司感到深切的遺憾，將持續協助傷患走出傷痛。
陳慧穎表示，感謝社會大眾對八仙樂園的支援與鼓勵，公司仍殷切期盼能秉持創辦樂園初衷，繼續提供歡樂安全的遊憩空間。
前八仙樂園前員工表示，樂園被勒令停業後，包括水上樂園、大唐溫泉等都無法營業，員工說，「多數員工幾乎遭資遣。」只留下很少部分的保養維護人員，以維護原有的機具。
104年6月瑞博行銷公司、玩色創意負責人呂忠吉租用八仙樂園場地舉辦「彩色派對」，因噴灑過量玉米色粉引燃，造成15人死亡、400多人輕重傷，引起社會關注。1060301
(中央社)
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