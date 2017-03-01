陳傑憲3安秀美技 日媒又有興趣了
中職聯隊今天(1日)再戰經典賽日本代表隊，在打線沒發揮的情況下，以1比9落敗，全場共出現7支安打，其中新秀陳傑憲先發上陣，單場敲出3安、打回唯一1分，守備上也有美技，成為中華隊打線最大亮點，賽後不免也受到日本媒體關注。
去年才加入中職的新秀陳傑憲，這次獲獅隊總教練黃甘霖推薦，參與這次中職日職對抗賽，前一戰沒有出賽，今天擔任中職聯隊第1棒、游擊手，他提到：「來打這次對抗賽，就是抱持的學習、享受的心態，黃甘霖教練也一直鼓勵我，把平常的工作做好就好，」
陳傑憲前兩打席面對日本隊「王牌」菅野智之都敲安打，他提到：「賽前有看他的資料，知道他的球速快、變化球也投得很好，今天在打的時候，以攻擊直球為主。」第3打席面對石川步雖吞三振，但7局下再度對決時敲出二壘安打，也打回中職聯隊唯一1分。
對日本隊繳出亮眼表現，日本媒體賽後也對他頗有興趣，知道他高中時曾赴日打球，也問他「若有機會，是否會想再到日本打球？」對此陳傑憲表示：「現在在台灣雖然也是在打職棒，如果有機會的話，心裡一定是想往更高殿堂發展，如果能被日本(球隊)相中，會很開心。」
(中時電子報)
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