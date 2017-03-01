川普國會演說 中俄日關注焦點各求所需
美國總統川普（Donald Trump）昨天在國會參眾兩院聯席會議發表演說，雖然牽涉議題不同，中國大陸、俄羅斯與日本當局都期盼與美國合作。
美聯社報導，川普在演說中表示，自從中國大陸加入多邊貿易系統世界貿易組織（WTO）後，美國已「損失6萬座工廠」。
大陸當局表示，大陸加入世界貿易組織，並非只有北京當局受惠，全球經濟也有所成長，含蓄反駁川普這番言論。
大陸外交部發言人耿爽說，大陸認為與美國的經貿關係是互利共贏，並表示大陸當局「願意與美方一起，繼續共同努力不斷深化拓展雙方的經貿合作」。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人則表示，克里姆林宮並未因川普沒在國會演說中提及俄羅斯而感到被忽略。
培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，這相當「正常」，因為美國總統「忙於美國事務，就像我國總統蒲亭忙於俄國事務一般」。
詢及川普提及美國「有意尋求新朋友」時，培斯科夫表示，雖然兩國在部分地區抱持完全不同立場，美俄之間的「利益必定有相交的部分」。
他也說，莫斯科有「充分的耐心」，在莫斯科與華府得出合作方式結論前，看看川普會採取什麼行動。
川普這次演說也誓言提出1項美國史上增幅最大的國防預算案，日本對此表示歡迎。
日本內閣官房長官菅義偉今天表示，日本會關注這項預算的實際數據，但他預期，這將強化美日聯盟，為全球安定做出貢獻。
日本官員原先擔心，美國對聯盟的承諾會在川普任內出現動搖，但川普及其政府的近日聲明緩解這類擔憂。
他們認為，在北韓飛彈與核武威脅，以及大陸在太平洋的軍事擴張行動的議題上，美日聯盟極其重要。（譯者：中央社廖禹揚）1060301
(中央社)
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