樂來越愛你奪獎 大陸廣電傳媒獲利豐

電影「樂來越愛你」在今年奧斯卡拿下6個獎項，成為大贏家。背後出資的中國大陸電廣傳媒在外界不看好的情況下，投資這部電影，全球亮麗票房讓公司進帳頗豐，也開啟與國際的合作新模式。

僅管最後因為烏龍，並未拿下最佳影片，但「樂來越愛你」（La La Land）仍拿下包括最佳導演、最佳女主角等6個大獎，是今年奧斯卡的最大贏家。在大獎的背後，浮現的是中國大陸資本的身影。

作為「樂來越愛你」的共同投資製作公司之一，中國大陸A股上市企業電廣傳媒旗下的電廣傳媒影業是其中唯一的陸資。截至奧斯卡獎頒獎典禮當天，這部成本僅為300萬美元的電影，全球票房超過3.4憶美元。

新華網報導，這部電影的歌舞題材一度不被業界看好，許多製片公司認為並不適合拍攝，但這個劇本與導演卻吸引電廣傳媒的注意，公司毅然決然決定投資該片，並參與製作。

報導指出，早在2015年，電廣傳媒就和「樂來越愛你」主要製作與出品方美國獅門影業（Lions Gate Entertainment）開始合作，探索中國大陸電影資本、文化資本融合創造的新模式。

當時雙方約定在未來3年裡，電廣傳媒將投資不少於50部獅門影業電影，投資總額約15億美元。按照淨製作投資金額的25%進行投資，並以同等比例分配收益。

第一次與奧斯卡小金人親密接觸，電廣傳媒首席內容運營官周石星說，「用國際化語言講好中國故事，是我們和美國電影公司合作的出發點和落腳點，今後中國電影的空間和前景將比現在更加符合觀眾期待與市場需求。」1060301

(中央社)