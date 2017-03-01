暖化危機迫近 南極氣溫再創歷史新高

南極遭到全球暖化威脅日益嚴重，圖為南極的羅絲海域完全凍結的狀態。歐盟與24個國家已達成共識，將在此建立一個全球最大的海洋保護區。（圖／美聯社）

聯合國的世界氣象組織周三表示，位於南極半島最北端的阿根廷研究基地所測得17.5℃的氣溫，再度創下南極有紀錄以來的最高氣溫。

路透報導，這個名為「希望號」(Experanza)的阿根廷基地在2015年3月24日紀錄到這項氣溫資訊，經過世界氣象組織(WMO)仔細篩檢南極其他地區的資料數據後予以正式確認，以做為未來追蹤全球暖化與氣候變遷的指標。

世界氣象組織資助的氣候研究計劃極地專家史派羅(Michael Sparrow)表示，確認最高氣溫與最低氣溫數據，可以用來劃定地球氣候變化的界限。

南極洲的冰層約佔有全球90%的淡水存量，一旦南極冰層全部融化，全球海平面將上升約60公尺，科學界非常關切因此而產生的極端現象。報導說，如果以範圍較大的大南極地區（緯度在南緯60ﾟ以南）而論，過去測得史上最高溫是1982年1月30日的19.8℃，地點在靠近南極南大西洋水域的西格尼島(Signy Island)。若以南極大陸上測得的最高溫，在此之前是1980年12月28日於南極2500公尺高原上測得的-7.0℃。

世界氣象組織周三宣布的只有高溫的資訊，未提及最低溫，依先前的資料顯示，地球上有史以來最低溫是前蘇聯時期弗斯托克(Vostok)基地所紀錄到的-89.2℃，時間在1983年的7月21日，地點在南極洲的中部地區。

(中時電子報)