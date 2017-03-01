王毅會見北韓副外長 盼朝鮮半島無核化
中國大陸外交部長王毅今天會見來訪的北韓外務省副外相李吉成，盼望各方能化解挑戰，管控局勢，朝實現朝鮮半島無核化的目標努力。
應中國大陸外交部邀請，李吉成2月28日至3月4日訪問中國大陸。大陸外交部網站今天公布，王毅會見李吉成的消息。
王毅表示，鞏固發展中國大陸與北韓傳統友好是中國大陸一貫立場。中方願與北韓加強溝通，增進了解，促進兩國關係的健康穩定發展。
王毅重申中國大陸在朝鮮半島問題上的原則立場，他表示，希望有關各方抓住機遇，化解挑戰，管控局勢，朝著實現半島無核化和構建半島和平機制的目標作出新的努力。
李吉成表示，北韓與中國大陸的友誼是雙方共同財富，北韓願與中國共同努力，進一步發展雙方關係。北韓願就鮮朝半島形勢與中國大陸深度溝通。
在李吉成訪問期間，中國外交部副部長劉振民、部長助理孔鉉佑分別與他舉行會談。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。