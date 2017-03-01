王毅會見北韓副外長 盼朝鮮半島無核化

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中國大陸外交部長王毅今天會見來訪的北韓外務省副外相李吉成，盼望各方能化解挑戰，管控局勢，朝實現朝鮮半島無核化的目標努力。

應中國大陸外交部邀請，李吉成2月28日至3月4日訪問中國大陸。大陸外交部網站今天公布，王毅會見李吉成的消息。

王毅表示，鞏固發展中國大陸與北韓傳統友好是中國大陸一貫立場。中方願與北韓加強溝通，增進了解，促進兩國關係的健康穩定發展。

王毅重申中國大陸在朝鮮半島問題上的原則立場，他表示，希望有關各方抓住機遇，化解挑戰，管控局勢，朝著實現半島無核化和構建半島和平機制的目標作出新的努力。

李吉成表示，北韓與中國大陸的友誼是雙方共同財富，北韓願與中國共同努力，進一步發展雙方關係。北韓願就鮮朝半島形勢與中國大陸深度溝通。

在李吉成訪問期間，中國外交部副部長劉振民、部長助理孔鉉佑分別與他舉行會談。1060301

(中央社)