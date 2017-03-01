清泉崗毒品案 檢傳訊20多名士官兵

釐清清泉崗毒品丟包案，台中地檢署檢察官1日傳訊20多名初檢陽性反應的士官兵，偵訊後全部請回。

清泉崗士官兵尿液檢驗完成9成，其中初檢為陽性反應者的27人進行複驗，有26人複檢結果出爐，8人複檢仍未過，偵辦檢察官接獲複檢報告後立即傳訊相關人等，檢方指出，除這8人被傳訊，另19名初篩時有毒品反應者也一併傳喚。

檢方表示，針對初篩未過者，專案小組前幾天已經清查他們在營區服役情況，並針對通訊通聯進行重建，並要求士官兵各自說明為何會檢出毒品反應，其中有人表示自己因感冒、有服用感冒藥，經整晚偵訊後，全部請回。

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(中時)