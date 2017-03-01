清泉崗毒品案 檢傳訊20多名士官兵
釐清清泉崗毒品丟包案，台中地檢署檢察官1日傳訊20多名初檢陽性反應的士官兵，偵訊後全部請回。
清泉崗士官兵尿液檢驗完成9成，其中初檢為陽性反應者的27人進行複驗，有26人複檢結果出爐，8人複檢仍未過，偵辦檢察官接獲複檢報告後立即傳訊相關人等，檢方指出，除這8人被傳訊，另19名初篩時有毒品反應者也一併傳喚。
檢方表示，針對初篩未過者，專案小組前幾天已經清查他們在營區服役情況，並針對通訊通聯進行重建，並要求士官兵各自說明為何會檢出毒品反應，其中有人表示自己因感冒、有服用感冒藥，經整晚偵訊後，全部請回。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。