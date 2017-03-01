川普國會演說後美股開高 道瓊漲破2萬1千點

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美國總統川普在國會聯席會議的首次演說表示，將大幅減稅和擴大基礎建設，帶動美股周三開盤大漲。道瓊工業指數早盤勁揚1.13％，報21,046.49點，首次超越21,000點整數關卡，標普500指數上漲0.94％，至2,387.75點；那斯達克綜合指數揚升0.83％，報5,873.95點。

(工商)