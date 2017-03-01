預期Fed提前升息 帶動美元大漲

投資人押注美國聯準會（Fed）將提早升息，帶動美元周三勁升至7周高點。較高的利率讓美元計價資產更具吸引力，推高美元需求。兌一籃子貨幣的美元指數周三大漲0.8％，創1月11日以來最高；美元兌日圓揚升1.05％，至113.92日圓的2周高點。

(工商)