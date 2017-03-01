美國2月製造業PMI終值下修至54.2點

市場研究機構IHS Markit周三公布，美國2月製造業採購經理人指數（PMI）終值由初值的54.4點下修至54.2點，遜於1月的22個月高點55點。美國製造業表現雖然不如年初時強勁，但最新數據顯示製造業仍持續維持擴張步伐。

(工商)