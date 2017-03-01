美女主播懷胎5月 1天吐3次「連吞口水都想吐」

主播陳智菡和許甫結婚3年，目前懷孕5個月。（圖／取材自陳智菡臉書）

東森美女主播陳智菡2014年和中天主播許甫結婚，婚後3年傳出懷孕喜訊，將為人母的喜悅藏不住，而目前懷胎5月的她，也深刻感受到準媽媽的辛苦，透露飽受孕吐困擾，就連吞口水都會想吐。

據《聯合報》報導，陳智菡初期懷孕時並沒告知同事，不是顧忌3個月不能說，而是她身體太不舒服，且懷孕後體力大不如前，令她覺得沒心力再面對大家關心，就連原本的夜間新聞時段也播得相當吃力，尤其前3個月非常痛苦，到晚上身體就會變得虛弱，「我常常播完就衝到廁所吐。」

另外，陳智菡透露至今還是常孕吐，不但喝水會吐，連吞口水都想吐，但因怕影響到播報新聞，只好趁進新聞畫面的時候，把口水吐在水杯裡。而她現在一天平均吐3到4次，公司得知她的狀況，已幫她調整調整班表，老公許甫也相當心疼，常摸著她的肚子對寶寶說「以後要好好孝順媽媽，不要讓媽媽太辛苦喔」，並主動幫忙料理飲食，展現貼心的一面。

(中時電子報)