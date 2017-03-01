北韓不認金正男遭毒殺 稱VX殺人極荒謬

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北韓今天對其人民在馬來西亞遭高度致命的VX神經毒劑毒殺身亡的說法表示「荒謬」，指控南韓和美國造謠，中傷北韓。

馬來西亞警方表示，北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男，上月13日在吉隆坡國際機場遭2名女子以VX神經毒劑殺害。

北韓在官方北韓中央通信社（KCNA）發出的報導中僅指受害人是金楚（Kim Chol）。金楚是金正男的化名。

北韓中央通信社引述不明專家的說法指出，「施予VX神經毒劑的人沒事，接觸到的人卻喪命，這種說法荒謬至極」。只要吸入微量或皮膚接觸到VX神經毒劑，就會致命。

報導說，被捕女子過去曾造訪南韓數次，「很可能」是南韓要他們發動這起行動。

北韓並稱，美國引進「各式化武」至南韓。

報導說：「這是鐵的事實，美國與南韓當局發起反北韓的誣衊行動，沒根據地加大火力。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060301

(中央社)