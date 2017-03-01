北京第一凶宅招租 鬧鬼傳聞不斷

京城81號是北京第一凶宅，曾拍過電影。（圖取自中新網及電影劇照）

《北京青年報》1日報導，號稱「京城第一凶宅」的鬼屋─朝陽門內81號院開始對外出租。兩棟民國建築已經裝修完畢，租金價格約為一年1000萬元人民幣（約4千4百萬台幣），明顯高於周邊其他商業用樓。

無論是叫「京城第一凶宅」還是稱「朝內81號」，老北京、新北京都知道這地方不能去，「是凶宅，沒人住卻鬧得很。」鬧什麼？鬧鬼。用北京話說就是「夠嗆」！

仲介公司表示，去年10月分，81號院裝修完畢，仲介公司是從去年12月份開始承擔該院子的仲介工作，「今年有許多客戶來這裡看過房，這兩棟樓本身就是民國時期法國人建的，是二環內少見的獨棟洋樓，因為之前有一部恐怖電影《京城81號》，這棟樓更有名了，因此來看房的人很多。」但顯然房子還沒租出去。

據北京媒體報導，朝內81號是北京凶宅之首。它之所以成為凶宅不僅因為這裡陰鬱晦暗，更是因為在這裡發生了很多離奇怪誕駭人聽聞的事情。

●電影《京城81號》取材此凶宅

林心如和吳鎮宇合演的《京城81號》這部恐怖電影，就是取材北京凶宅朝內大街81號。這舊宅還有個更大稱號，就是「東方四大鬼宅之首」。聽聽這老宅的故事吧，有老北京傳下來的也有新一代的傳說：

●國軍軍官姨太太上吊

國共內戰時期，國民黨統治北平時，一個國民黨軍官住進了朝內81號。當時軍官本來是有妻室的，但這個三層小洋樓裡面房間很多，所處的地段陰氣也比較勝，就算軍官和他的妻室加上傭人住在這裡，夜裡還是有奇怪聲響。所軍官又娶了一房姨太太，住在最裡面的屋子，希望能借人氣讓房子裡的「東西」安分點。

隨著國民黨節節戰敗，軍官也越加煩躁，房子裡的「東西」也越加厲害。最後軍官一家跟隨蔣介石到台灣，但是姨太太卻留在古宅裡。

姨太太不僅要承受被拋棄的痛苦，更是被屋子的「東西」折磨，她不堪重負，足不出戶，日日以淚洗面，當時很遠的地方都能聽到她的哭泣，人們不禁都同情這個女子的遭遇，但卻深感古宅怨氣越來越重，到最後連狗都不肯靠近。

終於有好心人看不下去，進入古宅想要安慰下姨太太，但一進門就感受到了一股腐爛的氣味，循著氣味走入古宅，在最裡面的房間裡赫然發現姨太太上吊的屍體。那人當場嚇的落荒而逃，最後警方公布姨太太的上吊時間是在軍官走後的第三天，聽聞的人當場面無血色，那一直以來的哭聲是誰在哭？

●工人莫明奇妙失蹤

2001年的夏天的某個夜晚，工地的幾個工人晚上喝多了，跑到與鬼屋一街之隔的「森豪公寓」的地下室去撒尿。結果尿尿的過程中感覺有股冷風吹後脊樑。轉身才發現地下室裡朝北的一面牆上有個洞。

於是他們拿著蠟燭過去看。一個工人喝多了就伸腳就把牆轟的一聲揣塌了，發現牆後竟然黑漆漆的不見五指，其中一個老工人說是地道，施工打地基的時候就已經發現這個地道了，後來就用磚給封上了，其中年輕的3個工人仗著喝了幾口酒就要進去看看，那個年長的老工人說什麼也不進去，就離開了，剩下的3個年輕的工人點著蠟燭就朝地道鑽進去了。

年長的老工人出來以後就回工棚了，約莫過了20分鐘，他不經意間從工棚的2樓窗戶朝馬路對面看了一眼，那個方向正好是朝內大街81號的鬼屋，就發現鬼樓的窗戶裡忽然閃了幾下光亮，然後接著陡燃就滅掉了，四周死一樣的寂靜。

老工人忽然感覺到一絲莫名的不祥，不過也沒有多想就睡覺了，第2天，昨天晚上進地道的3名年輕工人沒有來上班，工友去工棚找也沒有發現，第3天，第4天，3名工人失蹤了，怎麼都找不著。

●寸土寸金 連公務單位都不使用

81號最神秘就關鍵在於它位於北京寸土寸金的繁華地帶，這兩棟小樓卻巋然不動，在加上陰森森的外形，不能不令人詫異。

據說某政府機關部門曾經在此辦公，但是後來集體搬走，查了一下，北京市民政局物資辦公室曾經在此辦公，留的電話還是7位號碼，而北京電話號碼在1996年升到8位數，因此最少也搬走10幾年了。

朝內大街81號：這幢樓是1900年左右由皇帝賜給英國人建的教堂，當時和它一起建的就是王府井的教堂，但是由於工期比王府井那座慢，後來又爆發了戰爭，這座就停工了。這之後就是一個國民軍官住在裡面。

據說在此樓下曾經有五公里長的地下通道，可以通往團結湖，在修環線地鐵時被填埋了。這棟廢棄的小樓曾經被電視劇組使用過多次，其中就包括《永不瞑目》。

(中時電子報)