江蘇刮大風白天猶如黑夜 鹽城、無錫2死22傷
中新網報導，3月1日下午，大陸江蘇省大部分地區刮起大風，部分地區出現強對流天氣下起了冰雹。大風已致鹽城阜寧2死22傷，無錫有一位傷者送醫時已經死亡。目前，南京、溧水、阜寧等地已將大風黃色預警升級為大風橙色預警。
1日下午3點左右，在江蘇響水陳家港鎮街頭，一陣狂風突襲縣城，天色開始慢慢昏暗下來，白天猶如黑夜，並伴有雷聲。「太嚇人，外面大風夾雜著很多垃圾，天一下就黑下來了，還下了冰雹。」家住陳家港鎮的張先生說，街道上看板很多都被刮倒了，路燈都一直搖晃。而在響水南河鎮很多農民更是心煩，大棚裡的蔬菜剛剛準備上市賣了，一陣大風把大棚全給掀翻了。
去年發生過6.23特大龍捲風災害的阜寧縣，這次突發的狂風又一次光顧。在該縣縣城的揚州路和鹽城路交界處，城南菜場旁邊的一處彩鋼瓦房被刮翻，幾名群眾被砸傷，消防和120已經趕到現場救援。
江蘇阜寧縣委外宣辦對外消息稱，3月1日下午，阜寧縣境內因受較強冷空氣影響，突發雷雨大風天氣，已造成2死22傷，受傷人員已得到及時救治。
狂飆大風迅速從蘇北橫掃到蘇南，下午4時許，無錫突起大風，位於解放東路900號的興盛大廈樓頂一塊巨形水泥從高空墜落，一名女子路過大廈樓下交通銀行時被砸中，警方和120隨後趕到並拉起警戒線。
(中時)
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