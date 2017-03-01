一路贏到底！ 東港高中國中部足球隊「踢」出全國冠軍

東港高中附設國中部足球隊，自去年參加105中等學校5人制足球賽後，不僅拿到南區預賽分組冠軍，2月冠軍戰更創下6連勝佳績，拿下創隊以來首個全國冠軍獎盃，但好手們不鬆懈，盼在教育部舉辦的全國賽中再摘1金。(謝佳潾攝)

選手拿到冠軍時的興奮模樣。(學生提供)

選手拿到冠軍時的興奮模樣。(學生提供)

一路贏到底！東港高中附設國中部足球隊，自去年參加105中等學校5人制足球賽後，不僅拿到南區預賽分組冠軍，2月冠軍戰更創下6連勝佳績，拿下創隊以來首個全國冠軍獎盃，但好手們不鬆懈，盼在教育部舉辦的全國賽中再摘1金。

26日東港高中附設國中部12名選手，從曾經戰敗的敵手北投國中手中拿到夢想已久的冠軍獎盃，雖然已是隔多日，但今天在回憶當天的賽況時，仍不掩興奮地說，終於替學長們爭回一口氣，選手之一的王柏荃更說，「我終於替哥哥雪恥了」。

選手們指出，當天觀眾席幾乎坐滿主場觀眾，而他們的啦啦隊不到10個人，但是氣勢完全不輸人，且完賽時還很驕傲地跑到球場中央大喊「我們才是最厲害的」。

「好像在踢世界盃。」學生們興奮地接著說，當時賽事很激烈，分數從落後、追上、又落後再追平，大家情緒都很緊繃，直到比賽結束前2分鐘亢奮的情緒才又昂起，因為隊員孔致焜踢進關鍵的1球，而秒數歸零時大家都哭了，他們喜極而泣拿下創隊首個冠軍獎盃，對方則是疑似不敢相信竟會輸給2年前的敗將。

足球隊隊長陳嘉偉說，他們從預賽以來一路都沒有輸過，但是也沒因而驕傲怠惰，隊員們都很清楚自己的弱點，因此特別利用寒假期間加強體能訓練，且是自組性地到學校練習，大家真的都很希望得第一，而事實證明他們成功了，再殘酷的魔鬼訓練也值得。

足球教練陳慶進說，這一次的比賽跟以往很不同，集訓時就可見到隊員們的企圖心及爆發力，因此在分數落後時並沒有喊暫停，因為相信他們有能力為自己踢出1場漂亮的比賽，這點是他當教練10多年來最驕傲的事，同時也相信在教育部接續舉辦的賽事中，能再度拿下冠軍。

東港高中表示，這次優秀的成績除了要獎勵學生的辛苦外，也要謝謝台灣集中保管結算所的各種支持，讓球隊們能無後顧之憂的北上比賽拿冠軍。

(中時)