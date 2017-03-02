台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

影片《時來運轉》眉角之運彩網路投注好處多多，我們來聽帥氣的台灣運彩總經理林博泰與美麗的主持人尉遲佩玉來為大家解說。

買運彩除了可以到投注站外，也可以透過網路，用手機、平板及電腦進行投注，只要事先完成會員申請程序，就可以享受網路投注(下稱網投)的便利與好處。

(圖/台灣運彩提供)

隨著網路的普及，消費者透過手機、平板及電腦進行運彩投注的情形愈來愈多，運彩網投的佔比逐年攀升，從第1年的7﹪、第2年的13﹪、第3年的15﹪、到今年的19﹪，農曆春節期間甚至高達21﹪，主要是因為運彩的網投好處多多。像前一陣子寒流來襲，會員就可以不用出門，在家或是在公司就可以直接投注，有的比賽像英超、NBA或MLB是落在晚上10點過後或者是早上7點左右，多數彩迷會在比賽前一天晚上或是比賽當天一大早進行投注，這些時段大多是在家裡或上班途中，不在投注站沒關係，只要上網點一點就可以立刻投注，投注前網頁還可以幫你試算中獎獎金，中獎了，獎金也會立即入帳，可以馬上進行下一次的投注，網投除了這些好處以外，還有就是投注的速度很快，不用劃投注單，也不用排隊下單，尤其是場中投注 (Live Betting) 時可以說是分秒必爭，網投的效益更為明顯，另外網投還可以事先鎖定想要投注的內容條件，例如無論賠率如何變化，會員都可以選擇「不接受較低的賠率」或「接受任何賠率」，主控性及鎖定獲利條件性都較強，這也就是網投客戶平均返獎率較投注站客戶高的原因。

(圖/台灣運彩提供)

台灣運彩2月18日全新推出「會員線上申請服務」，只要到台灣運彩官網輸入申請人基本資料並上傳身分證、存摺及簽名等圖檔，就可完成申請作業，3月3日至4月30日期間，還有促銷活動，只要在促銷期間新申請成為會員並累積投注達5,000元者，還可以有1萬元現金抽獎的機會，大家可以好好把握，一同來體會運彩網投的多項好處。

(中時電子報)