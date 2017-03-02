《時來運轉》眉角之運彩網路投注好處多多
買運彩除了可以到投注站外，也可以透過網路，用手機、平板及電腦進行投注，只要事先完成會員申請程序，就可以享受網路投注(下稱網投)的便利與好處。
隨著網路的普及，消費者透過手機、平板及電腦進行運彩投注的情形愈來愈多，運彩網投的佔比逐年攀升，從第1年的7﹪、第2年的13﹪、第3年的15﹪、到今年的19﹪，農曆春節期間甚至高達21﹪，主要是因為運彩的網投好處多多。像前一陣子寒流來襲，會員就可以不用出門，在家或是在公司就可以直接投注，有的比賽像英超、NBA或MLB是落在晚上10點過後或者是早上7點左右，多數彩迷會在比賽前一天晚上或是比賽當天一大早進行投注，這些時段大多是在家裡或上班途中，不在投注站沒關係，只要上網點一點就可以立刻投注，投注前網頁還可以幫你試算中獎獎金，中獎了，獎金也會立即入帳，可以馬上進行下一次的投注，網投除了這些好處以外，還有就是投注的速度很快，不用劃投注單，也不用排隊下單，尤其是場中投注 (Live Betting) 時可以說是分秒必爭，網投的效益更為明顯，另外網投還可以事先鎖定想要投注的內容條件，例如無論賠率如何變化，會員都可以選擇「不接受較低的賠率」或「接受任何賠率」，主控性及鎖定獲利條件性都較強，這也就是網投客戶平均返獎率較投注站客戶高的原因。
台灣運彩2月18日全新推出「會員線上申請服務」，只要到台灣運彩官網輸入申請人基本資料並上傳身分證、存摺及簽名等圖檔，就可完成申請作業，3月3日至4月30日期間，還有促銷活動，只要在促銷期間新申請成為會員並累積投注達5,000元者，還可以有1萬元現金抽獎的機會，大家可以好好把握，一同來體會運彩網投的多項好處。
(中時電子報)
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