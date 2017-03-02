連假睫毛也要偷　所長恰巧買水逮正著

周姓女竊賊在超商偷假睫毛，被上門購物的警察逮個正著。(謝佳潾翻攝)

屏東49歲周姓女慣竊，日前到超商假意挑選假睫毛行偷竊之實，不料遇上正上門買礦泉水的林邊所所長曾政國，他一眼即看穿周女手腳，趁對方要把贓物放進口袋時，一舉人贓俱獲將她逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

曾政國說，他當時只是單純到超商買礦泉水，卻見到周女在店內鬼鬼祟祟，且還發現她貌似之前超商化妝品失竊案的竊嫌，便在旁邊觀察她的動作，果不其然下一秒即見她把商品架上的假睫毛放進大衣口袋中，當場以現行犯將她逮捕。

「對她印象超深刻。」警方表示，她是東港一帶慣竊，也是商家的頭痛人物，專偷民生用品或彩妝用品，為了辦她的竊案調足路口監視器，但就是找不到她的交通工具，後經她落網、詢問後才得知，原來她都坐公車到案發地做案。

周女向警方表示，因為東港的超商沒有這組假睫毛，才會跑到林邊偷，沒有要轉賣是要自己用，絲毫沒為自己的偷竊行為露出半點慚愧心。

(中時)