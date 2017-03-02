《時來運轉》雷霆新陣磨合快 拓荒主場難守成

紐基奇(左)加盟拓荒者後雖有不錯發揮，但無法節制犯規的問題仍讓人頭痛。(美聯社資料照)

●3/3 奧克拉荷馬雷霆 @波特蘭拓荒者：推薦雷霆讓分盤過盤

雷霆目前35勝25敗位列西區第七，雖只有第七，但因為與老八的金塊擁有多達八場勝差，球隊季後賽的機會算是相當穩固，目前雷霆的目標，將是積極爭取西區前四排名，以便球隊在季後賽取得首輪主場優勢；而拓荒者方面目前球隊則僅僅排在西區第十，最直接的目標當然還是努力拉進與金塊、國王的勝場差距，尋求季後賽的出賽機會，本場比賽，將是拓荒者明星賽後主場首戰，也是雷霆明星賽後的客場首戰，對於主場一直以來都很強勢的拓荒者而言，這會是一場能否拉升團隊氣勢很關鍵的戰役，不過在分析上，我們卻會稍稍的傾向於明星賽後拿下三連勝的雷霆，以下，是我們的考量關鍵---

交易大限後兩軍磨合速度大不同：

兩軍都是在交易大限前有完成交易案的隊伍，拓荒者失去普朗里(M. Plumlee)後，目前持續的跟新同學紐基奇(Jusuf Nurkic)作磨合，不過紐基奇上陣的四場比賽，拓荒者僅僅收穫一勝，相比之下，找來吉布生(Taj Gibson)、麥克德莫(Doug McDermott)的雷霆，則很快的開創了一波三連勝。

雷霆目前在新陣容的磨合上不能說沒有問題，但吉布生對於雷霆籃板與防守上的效益，以及麥克德莫對於雷霆三分火力的加持，都是很顯著的，且要注意這兩人在過去都曾經擔任過所謂的第六人角色，通常這樣的球員在融入新球隊體系上都會比較快，是所謂隨插即用的球員，目前來看，雖然吉布生跟新隊友的搭配仍有問題，以至於他因為找不到傳輸對象而自行出手的比例變高，但球隊仍受惠到他的拚勁與防守能力而變得更完整，以本場比賽來看，雷霆一些傳輸上容易被斷球的小瑕疵，並不成問題，因為本場比賽的拓荒者，他們抄截、斷球的能力與意識，一直都不夠好。本賽季拓荒者場均抄截僅6.84次，聯盟第三低，球員個人數據上，拓荒者隊上場均抄截最多的是每場1.19次的小前鋒哈克利斯(Maurice Harkless)，但這個數據，只能排到聯盟第44名，加上前100名裡面普朗里已經轉隊、透納受傷，拓荒者如果無法在雷霆傳輸之間給予對手壓力，將會相當無解。

拓荒者本身的磨合上，目前來看紐基奇雖是先發等級人材，但不難發現他本身跟後場雙槍利拉德(Damian Lillard)與麥柯倫(C.J. McCollum)的搭配默契都還很生疏，在新陣容磨合效率上，拓荒者輸了不少。

拓荒者後場防守問題仍大：

雷霆本場比賽在後場方面，韋斯布魯克(Russell Westbrook)近況相當相當好，而小將阿布里恩斯(Alex Abrines)的外線也是越投越有信心，拓荒者後場的防守問題，將會是另一個致命點，以1~3號先發位置來看，拓荒者在這三個位置的防守效率值分別是114.7、113.6、111.3，以平均113.2來看，拓荒者後場的防守效率值已經是聯盟最差的球隊之一，以本場比賽來看，雖然雙槍的進攻火力仍優越，但雷霆擁有A.羅伯生(Andre Roberson)、葛蘭特(Jerami Grant)這些防守積極的球員來限制對手發揮，反觀拓荒者，即使哈克利斯會更多的去幫忙利拉德守到一號位的球員，要守住好狀態的韋斯布魯克以及麥克德莫、阿布里恩斯的外線，對於現在後場雙槍太容易防守失位的拓荒者而言，仍有相當難度。

雷霆阿布里恩斯(左)因歐拉迪波受傷缺陣成為球隊目前先發得分後衛，表現越來越值得信賴。(美聯社資料照)

進攻籃板與三分線：

雷霆補強吉布生後，目前他們禁區戰力可以算是西區頂尖球隊之一，吉布生+坎特+亞當斯，三人特性不同但都很有能力，明星賽後三場比賽，雷霆三場比賽進攻籃板分別為14、16、6顆，雖然面對鞏固籃板能力最好的爵士只搶下六個進攻籃板，但面對像事組成新雙塔的鵜鶘，雷霆不但比對手多搶9個進攻籃板，更因此製造了鵜鶘雙塔很大的犯規麻煩(雖然也跟當時裁判哨音較嚴格有關)，本場比賽的拓荒者籃板鞏固能力相對有限，且要注意就是紐基奇與里納德、馮萊等內線主力，往往都比較難克制自己的犯規量，本場比賽雷霆進攻籃板可望取得優勢外，製造對手犯規麻煩延伸出罰球數與場上戰力的優勢，也是可以期待的。

三分線部分，因為後場容易失位，拓荒者本賽季讓對手三分命中率高達3成78，聯盟第三高，雷霆現階段隨著阿布里恩斯的成長與麥克德莫的加入，外線選擇點大大提升，更多的外線機會與命中，將是雷霆另一優勢。

決勝能力大不同：

最後，拓荒者擁有主場優勢下，實際上決勝階段的氣勢仍不可小覷，但上半季贏下許多激戰的拓荒者，近期在比分相當接近的比賽中往往都要敗下陣來。我們這邊以兩球以內勝負(6分)來看--拓荒者六分內分出勝負的比賽，近五次僅1勝4敗，以最大化機率來看，則是近7次1勝6敗。雷霆六分內分出勝負的比賽，近五次則是剛好相反的4勝1敗。顯然，即使本場比賽戰況膠著，雷霆也將有更大的機會去掌握到比賽最後的勝負走向。綜合上述考量，本場比賽我們要看好雷霆的讓分盤過盤。

(中時電子報)