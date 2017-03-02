《時來運轉》台灣運彩單場和場中投注場次 3／2~3／7

我要評比

單場暨場中投注時間表

本週焦點預告(03月02日~03月07日)：

1.「美國職棒」：

美國職棒熱身賽已開打，已開盤提供投注。喜愛棒球的球迷們，一同迎接棒球季的來臨吧。

2.「美國職籃」：提供5場單場或場中投注。

1.1本週六(3/4)亞特蘭大老鷹主場對戰東區第一的克里夫蘭騎士。老鷹目前戰績36勝24敗，勝率剛好六成排名東區第四，本季在騎士主場對戰過1次取得勝利，也是騎士主場26勝6敗的其中一場。此次老鷹是否能持續取得勝場，就看主場優勢是否能發威。

1.2休士頓火箭與曼菲斯灰的矛盾之爭，將在本週日(3/4)進行。火箭場均得分115分排名聯盟第二、灰熊本季場均失分99.8分聯盟排名第三。前三次交手火箭取得2勝1負。本次灰熊作客火箭是否能守住火箭攻勢？值得關注。

3.「足球」：提供7場單場或場中投注。

3.1日甲足球：

日甲足球開踢，浦和紅鑽及大阪飛腳同時進行聯賽與亞冠。

3/4(六)浦和紅鑽對上今年再次升級的大阪櫻花。浦和紅鑽在第一輪聯賽輸給橫濱水手卻在亞冠大勝西雪梨流浪者與FC首爾，本周末對上大阪櫻花，擁有主場優勢的浦和紅鑽是否能拿下聯賽首勝？

3/5(日)大阪飛腳將作客柏雷索爾。同樣是亞冠、聯賽兩頭忙的大阪飛腳，上週亞冠3:0亞德雷德聯、聯賽踢平甲府風林，本周作客柏雷索爾是項挑戰。

3.2英超足球：

本週兩場第二及第四名保衛戰。

3/5(日)排名第四兵工廠CF將對上排名第五利物浦，兩隊積分只差一分。兵工廠第四名的地位岌岌可危，此役有不能輸的壓力；擁有主場優勢的利物浦能否一舉追上積分，取得領先？

3/5(日)排名第二的托特納姆熱刺對上排名第七的艾佛頓，目前熱刺與排名第三的曼城僅1分的差距，同樣有著不能輸的壓力以及擁有主場優勢的熱刺，表現值得期待。

4.「國家冰球」：提供1場單場投注。

3/2(四)由大都會區排名第三的匹茲堡企鵝對上中央區第二名的芝加哥黑鷹。兩隊晉級季後賽應該不成問題，不過匹茲堡企鵝若能贏得比賽，以分區第三晉級的情形會優於外卡晉級，匹茲堡企鵝努力求勝心可見一斑。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)