《時來運轉》安麗盃開盤 周婕妤封后呼聲高

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「大眼妹」周婕妤力拚留下冠軍獎盃的重責大任。(本報資料照)

安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽即將在2日於台北市立體育館點燃戰火。目前賠率最低的前三名分別為台灣選手周婕妤4.75倍、中國選手韓雨5.50倍以及菲律賓選手切斯卡.森特諾7.00倍。其他台灣好手包含林沅君、陳禾耘賠率同為12.00倍、柳信美15.00倍以及台灣新秀好手謝喻雯、魏子茜同為18.00倍、陳佳樺25.00倍。

(中時電子報)