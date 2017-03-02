假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴

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接近調查的消息人士今天透露，法國右派總統候選人費雍（Francois Fillon）的老婆，將跟費雍一樣，因為僱請老婆當國會助理，坐領乾薪而不上班的事情，而遭到控訴。

費雍稍早宣稱，他將因上月24日對此事展開的司法調查而在本月15日遭到控訴。

消息人士未說檢方會在何時傳召費雍的老婆潘妮洛普（Penelope Fillon）。1060301

(中央社)