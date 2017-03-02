據報川普訪英延後 英官方否認

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媒體今天報導，美國總統川普已要求將他今年稍後前往英國進行國是訪問的時間延後，以使英國民眾對邀請他到訪的憤怒情緒消退。

英國「太陽報」（The Sun）報導，據信最初安排在6月的川普訪英之行，如今因為遭逢抗議以及英國國會議員反對，而正考慮延到10月。

梅伊首相的官方發言人說，這則報導「純屬猜測」。

另1名政府發言人說：「此事不可能延後，我們也從未宣布延後的日期。」

梅伊是元月底在白宮會見川普時，提出了國是訪問的邀請。這是一種高度榮譽，行程安排包括與英國女王共進國宴。1060302

(中央社)