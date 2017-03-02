NBA》杜蘭特左膝韌帶扭傷 例行賽恐報銷
勇士杜蘭特被隊友帕楚利亞撞傷退場，賽後接受核磁共振檢查，確定左膝第二級副韌帶扭傷(MCL)與脛骨挫傷，至少須休養4周。勇士官方聲明，杜蘭特的回歸暫無時間表，但仍期望他能在季賽結束前返回。
本季勇士隊最後一場例行賽為4月13日對戰湖人，球隊表示杜蘭特的傷勢將在4周內重新評估，外界擔心他可能無法趕在例行賽結束前回歸。根據「沃神」的消息，杜蘭特可能須缺陣6周，最壞的情況是影響到季後賽。不過ESPN記者Jeff Goodman認為傷勢沒那麼糟，預估杜蘭特可以趕上季後賽開打。
總教練科爾說：「我一向很關注球員的傷病，因為這總是充滿變數，我們目前只能祈禱。」勇士是目前唯一達到50勝的球隊，與西區第2的馬刺隊有4場勝差。ESPN報導，勇士為了保險起見，正考慮簽下老將巴恩斯(Matt Barnes)，他曾在07、08球季效力勇士，於上月遭到國王隊釋出，場均7.6分、5.5籃板。
(中時電子報)
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