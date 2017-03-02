天津市常委服安眠藥過量致昏迷

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大陸媒體報導，天津市常委成其聖長期服用大量安眠藥維持睡眠，日前因服用過量導致昏迷，經送醫搶救，目前意識清醒，但仍需住院觀察。

北方網報導，天津市衛生部門透露，天津市委常委、市委秘書長成其聖長期服用較大量安眠藥維持睡眠，日前因服用過量安眠藥導致昏迷。經搶救治療，目前意識清醒，語言交流正常，需要進一步住院治療。

成其聖曾任天津人民出版社總編輯，天津市新聞出版管理局黨委常委，天津出版總社社長。2000年11月先後任天津市新聞出版局黨委副書記、市新聞出版局(市版權局)局長，市文化局黨委副書記、市文化局(市文物局)局長、市文化局黨委書記。

2008年3月任天津市委副秘書長、辦公廳主任，市委市級機關工委副書記，2011年4月任天津市宣傳部部長，同年11月擔任天津市委秘書長至今。

(旺報)