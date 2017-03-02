陸首發布網絡空間國際合作戰略

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中國大陸1日發布首個《網絡空間國際合作戰略》，強調應在和平、主權、共治、普惠四項基本原則基礎上推動網絡空間國際合作，並堅持主權平等，不搞網絡霸權，不干涉他國內政，共同製定網絡空間國際規則。

新華社1日報導，經中共中央網絡安全和信息化領導小組批准，大陸外交部和國家互聯網信息辦公室1日共同發布《網絡空間國際合作戰略》（下稱“戰略”）。

戰略以和平發展、合作共贏為主題，以構建網絡空間命運共同體為目標，就推動網絡空間國際交流合作首次全面系統提出中國主張，為破解全球網絡空間治理難題貢獻中國方案，是指導中國參與網絡空間國際交流與合作的戰略性文件。

這是中國大陸就網絡問題首度發布國際戰略。戰略指出，網絡空間給人類帶來巨大機遇，同時也帶來不少新的課題和挑戰。各國在網絡空間互聯互通，利益交融，休戚與共。國際社會應攜起手來，加強對話交流，共同維護網絡空間和平、穩定與繁榮，共同構建網絡空間命運共同體。

戰略提出，應在和平、主權、共治、普惠四項基本原則基礎上推動網絡空間國際合作。戰略倡導各國切實遵守《聯合國憲章》宗旨與原則，確保網絡空間的和平與安全；堅持主權平等，不搞網絡霸權，不干涉他國內政；各國共同製定網絡空間國際規則，建立多邊、民主、透明的全球互聯網治理體系；推動在網絡空間優勢互補、共同發展，彌合數位鴻溝，確保人人共享互聯網發展成果。

戰略確立了中國參與網絡空間國際合作的戰略目標：堅定維護中國網絡主權、安全和發展利益，保障互聯網信息安全有序流動，提升國際互聯互通水平，維護網絡空間和平安全穩定，推動網絡空間國際法治，促進全球數位經濟發展，深化網絡文化交流互鑑，讓互聯網發展成果惠及全球，更好造福各國人民。

戰略還從九個方面提出了中國推動並參與網絡空間國際合作的行動計劃：維護網絡空間和平與穩定、構建以規則為基礎的網絡空間秩序、拓展網絡空間夥伴關係、推進全球互聯網治理體系改革、打擊網絡恐怖主義和網絡犯罪、保護公民權益、推動數字經濟發展、加強全球信息基礎設施建設和保護、促進網絡文化交流互鑑。

戰略強調，中國在推動建設網絡強國戰略部署的同時，將秉持以合作共贏為核心的新型國際關係理念，致力於與國際社會攜起手來，加強溝通交流，深化互利合作，構建合作新夥伴，同心打造人類命運共同體，為建設一個安全、穩定、繁榮的網絡空間作出更大貢獻。

(旺報)