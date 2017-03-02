左膝韌帶傷重 雷帝無限期停賽 本季泡湯

美國職籃NBA舊金山勇士隊今天表示，當家球星「雷帝」杜蘭特扭傷膝蓋韌帶而面臨無限期因傷停賽，但可望於季賽結束前重返球場。

杜蘭特昨天在對華盛頓巫師隊時，打沒多久，便因跟中鋒隊友帕楚利亞（Zaza Pachulia）相撞，而一拐一拐的下場。

經過掃瞄檢查後勇士隊說：「經檢查判定，杜蘭特蒙受2級內側側韌帶扭傷，以及脛骨骨挫傷。」

「他將無限期高掛免戰牌，並將在4週內再做評估。杜蘭特重返球場沒有時間表，但也不排除他可在本季正規賽結束前再次披掛上陣。」

杜蘭特昨天對巫師比賽時，第1節打不到2分鐘，就因為巫師中鋒高塔特（Martin Gortat）犯規，讓帕楚利亞跌倒壓到杜蘭特左腿，導致他受傷出場。

兩人相撞壓到腿後，28歲的杜蘭特明顯看起來很不舒服，他在跛著下場時，神情沮喪氣餒。1060302

(中央社)