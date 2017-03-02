管碧玲勞工之友會逾800人力挺　宣布參選黨內高雄市長初選

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（如圖）1日在高雄圓山大飯店舉辦參選高雄市長黨內初選首場大型造勢晚會：勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，管碧玲細數政績表達對高雄的奉獻與熱愛，她說：「選市長的人是要能當大家的靠山，不能靠別人」，懇請大家支持。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦參選高雄市長黨內初選首場大型造勢晚會：勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，管碧玲向支持者逐桌敬茶致謝。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦參選高雄市長黨內初選首場大型造勢晚會：勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，管碧玲向支持者逐桌敬茶致謝。（王錦河攝）

力挺管媽的勞工們起身高呼：「勞工加油、管媽凍蒜」。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（如圖）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，管碧玲細數政績表達對高雄的奉獻與熱愛，她說：「選市長的人是要能當大家的靠山，不能靠別人」，懇請大家支持。（王錦河攝）

勞工代表們上台宣讀勞工之友會宣言力挺管媽參選市長時，坐在台下的管碧玲（前排左）望向台上眾人流露欣喜之情。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，勞工代表們上台力挺管媽，管碧玲細數政績表達對高雄的奉獻與熱愛，懇請大家支持。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（如圖）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，管碧玲細數政績表達對高雄的奉獻與熱愛，她說：「選市長的人是要能當大家的靠山，不能靠別人」，懇請大家支持。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（如圖）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，管碧玲表示：「選市長的人是要能當大家的靠山，不能靠別人」，懇請大家支持。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（如圖）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，管碧玲表示：「選市長的人是要能當大家的靠山，不能靠別人」，懇請大家支持。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（如圖）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，管碧玲細數政績表達對高雄的奉獻與熱愛，她說：「選市長的人是要能當大家的靠山，不能靠別人」，懇請大家支持。（王錦河攝）

高雄市議會議長康裕成（右）參加立委管碧玲（左）勞工之友會成立大會，兩人向大家致意，隨即有壽宴的康裕成先行離去。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（如圖）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，她向支持者揮手致謝。（王錦河攝）

高雄市議員陳信瑜（如圖）出席力挺管碧玲勞工之友會成立大會，開心比出勝利手勢的陳信瑜請大家支持管媽連任市長8年。（王錦河攝）

高雄市議員陳信瑜（右）出席力挺管碧玲勞工之友會成立大會，她請大家支持管媽連任市長8年。（王錦河攝）

志在角逐高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，管碧玲向支持者逐桌敬茶致謝。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，她向支持者握手致謝。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，她向支持者握手致謝。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，支持者力挺管碧玲為她加油。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）1日在高雄圓山大飯店舉辦勞工之友會成立大會，席開69桌逾800人與會，她向支持者握手致謝。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）穿梭勞工之友會成立大會席間。（王錦河攝）

勞工代表們上台支持管碧玲（後排中）角逐下屆高雄市長，台下群眾也鼓掌力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）穿梭勞工之友會成立大會席間。（王錦河攝）

勞工代表們上台宣讀勞工之友會宣言力挺管碧玲（前排中）參選高雄市長時，坐在台下的管媽仔細聆聽。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）細數政績表達對高雄的奉獻與熱愛，懇請大家支持。（王錦河攝）

勞工代表們上台宣讀勞工之友會宣言力挺管媽參選高雄市長，管碧玲（中）致詞後逐一握手致謝，市議員陳信瑜（右）陪同步下台階時，管媽撥了撥頭髮踏穩台階。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲1日在高雄圓山大飯店5樓龍鳳廳舉辦參選高雄市長黨內初選首場大型造勢晚會：勞工之友會成立大會，席開69桌超過800人與會，包括中鋼、郵政工會、石油工會、高雄市產業總工會等眾多工會力挺，場面浩大，充分展現管媽長期經營高雄基層人脈的超旺人氣。

包括高雄市議員陳信瑜、張豐藤等與會代表輪番上台致詞力挺管媽，陳信瑜請大家支持管媽連任市長8年，隨後高雄勞工局前局長暨管碧玲勞工之友會會長吳清賓上台宣讀勞工之友會宣言，代表管碧玲提出3訴求：1.拒絕勞動派遣、2.重建勞工育樂中心為勞工之家、3.重新啟動高市勞工自治委員會。

勞工代表們在台上一字排開力挺管媽，管碧玲上台細數政績表達對高雄的奉獻與熱愛，懇請大家支持，她說高雄是一個勞工之城，參與黨內市長初選的首場活動就選擇從勞工出發，把勞工放在第1位並希望多聽勞工的心聲。

管碧玲表示自己的時間幾乎都奉獻給高雄和大家，要老公許陽明別吃醋，她說我來照顧大家，讓許陽明照顧我，話語中流露溫馨的一面；她也表示自己對高雄的許多規劃都已做好，儘管她沒有眾多資源，但她有信心能贏得勝選，從政以來這一仗最艱辛，她懇請大家一定要支持。隨即話峰一轉，她提到「選市長的人是要能當大家的靠山，不能靠別人」，暗批黨內另一位一直靠別人力挺的參選人。台下高呼：「勞工加油、管媽凍蒜」

隨後管媽逐桌敬茶，勞工們也熱情相挺，管市長、凍蒜聲不絕於耳，場面熱絡。

(中時)