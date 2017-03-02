川普演說放軟 民調攀升
美國總統川普昨天發表國會演說，多項媒體民調顯示，超過7成美國民眾認可川普的表現，多數受訪者認為政策方向正確。
川普（Donald Trump）28日首度發表國會參眾兩院聯席會議演說，同為共和黨的國會議長萊恩（Paul Ryan）形容為「全壘打」。平日反對川普的自由派主流媒體也多認為川普表現佳，是贏家。多項民調也有相同的評價。
哥倫比亞廣播公司（CBS）與YouGov演說後進行的網路民調指出，76%收看轉播的受訪者認可演說，82%認為川普看來「像個總統」，71%認為川普團結了美國，即使不喜歡他的民主黨支持者中，也有36%持相同看法。
有線電視新聞網（CNN）與民意研究公司（ORC）的即時電話民調顯示，78%的收視受訪者對川普演說持正面看法，當中57%為非常正面，21%為正面。
受訪者對川普提出的政策也多持肯定態度。72%認為川普的整體經濟政策「方向正確」，70%認為反恐，64%認為稅改，62%認為移民，61%認為健保的方向正確。
川普的政策包括經濟美國優先，增加反恐與國防支出，企業與中產減稅，美墨築牆、入境限制、移民法規改革，以及撤銷與替換歐巴馬健保。
美國歷任總統國會演說後，民調數字皆會提升。川普放軟姿態，不再砲火四射，民調大幅增加。
面對民調終見改善，川普僅在推特（Twitter）貼文「謝謝你！」。1060302
(中央社)
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