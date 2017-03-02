NBA》舊病復發 小史又開男同性戀玩笑
「你會介意有男同性戀隊友嗎？」絕大部分的球員都很爽快地說不會，「當然OK，只要他不打擾我就可以。」但是遇到前NBA球星史陶德邁爾(Amar′e Stoudemire)，他就是無法給出乾脆的答案。
小史前日被以色列媒體《Walla Sport》問及這個問題，他回答：「我會改到對街去洗澡，緊盯著我的換洗衣物，然後繞道開車去體育館。」記者問他是否在開玩笑，他似笑非笑地說：「每個玩笑話總有一部分是真的。」
2012年6月，當時還在尼克隊的小史因使用男同性戀字眼侮辱一位球迷，遭到NBA罰款5萬美金。雖然小史事後公開道歉，多年後他又在異地開了男同性戀的玩笑，部分媒體指責這是他的「恐同病」復發。由於母親的關係，小史自認是猶太人，他目前在色列職籃的耶路撒冷夏普爾隊打球。
尼克中鋒諾亞(Joakim Noah)與公牛控衛隆多(Rajon Rondo)也曾侮辱男同性戀被聯盟罰款5萬美金。前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)因為在全國轉播中以男同性戀字眼辱罵裁判，挨了10萬美金的重罰。當時TNT球評科爾(現勇士隊教練)說：「這是兒童不宜的畫面，你們最好把鏡頭從布萊恩身上移開。」
(中時電子報)
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