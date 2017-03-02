川普變了？ 傳讓無證移民合法化

據傳川普會推出允許非法移民工作、要求他們繳稅的全面性移民法案。(圖片取自美聯社)

根據美國媒體報導，引述白宮高階官員的說法，美國總統川普正在考慮推出法案，提供非法移民一個在美取得合法地位、但非立即取得公民身分的途徑，但可以合法在美國工作、居住和繳稅的折衷法案，這將是川普在非法移民議題上的一大退讓。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名白宮高級官員轉述，川普認為應推出法案讓沒有重罪紀錄的無證移民可以安心生活，但他不打算直接給這些無證移民美國公民的身分。允許非法移民工作、要求他們繳稅的全面性移民法案，川普認為這項法案而有機會在國會獲得通過。

據了解，這個非法移民合法化途徑的法案有可能讓一些川普的支持者感到不滿，因為他們支持川普就是因為強硬的移民政策，所以川普不敢冒然行動。但川普強調「兩方都有必要放軟」，「只要雙方各退一步，就是推出移民法案的最佳時間點。」

CNN報導，民主黨籍國會議員或許會點頭答應配合通過這項法案，但仍對川普的真正意圖抱持懷疑的態度。他們希望看到川普多一點的實際行動，而不是一直進行強硬的移民政策。

(中時電子報)