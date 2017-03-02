伊斯特拉盃 中華女足首戰1比5敗

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中華隊替補左翼陳燕萍（左）帶球突破，被泰國後衛梅莎薇飛鏟攔截。（資料照, 李弘斌攝）

中華女足2日在伊斯特拉盃邀請賽首戰斯洛維尼亞，開賽18分鐘內就被對手隊長蒂寶特（Tjaša Tibaut）連進兩球，雖然第30分鐘由陳燕萍扳回1城，但到第61分鐘大門再度失守，又讓斯洛維尼亞連下3城，終以1比5吞敗。

中華女足下役將與北愛爾蘭交鋒，北愛首戰與斯洛伐克0比0握手言和。旗開得勝的斯洛維尼亞3分積分暫居A組第1，北愛、斯洛伐克並居第2，中華隊暫時墊底。

(中時電子報)