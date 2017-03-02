塔利班發動2起攻擊 喀布爾16死
阿富汗塔利班民兵今天對首都喀布爾2處安全部門建築物同時發動攻擊，造成16人喪生。
喀布爾全市都可聽到爆炸和槍砲聲，顯示阿富汗在塔利班加強叛亂活動下更不安全。
阿富汗官員說一輛汽車炸彈攻擊喀布爾西區的警察局，引發槍戰，另1名攻擊者趁亂潛入警局。這項5小時的攻擊行動引起濃煙衝天。
另一起攻擊案，1名自殺炸彈客在喀布爾東區的一個情報部門分部大門引爆自己身上的炸藥，另1名攻擊者在試圖進入建築物時被開槍擊傷。
衛生部發言人馬羅（Waheed Majroh）說：「在對警局的攻擊中，有15人喪生，第2起攻擊案則有1人喪生。」他警告，死亡人數可能會進一步增加。
他說：「至少有104人受傷，其中有一些人傷勢嚴重。」（譯者：中央社簡長盛）1060302
(中央社)
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