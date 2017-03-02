費雍遭調查 法中間偏右政黨暫停支持

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路透社報導，擁有約30名國會議員的法國中間偏右政黨「民主暨獨立聯盟」（UDI）黨魁今天說，已暫停支持右派總統候選人費雍（Francois Fillon）。

今天稍早的新聞報導說，費雍已因被控濫用納稅人的錢而被列入正式調查。

費雍因為僱請自己妻子潘妮洛普（Penelope Fillon）當國會助理，坐領乾薪不上班，遭到控訴。

潘妮洛普也將接受調查。（譯者：中央社簡長盛）1060302

(中央社)