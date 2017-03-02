NBA》禍不單行! 七六人中鋒恩比德報銷

七六人中鋒恩比德因膝傷整季報銷。(美聯社資料照)

上周才宣告新科狀元西蒙斯(Ben Simmons)整季報銷的七六人，現在又傳出更倒楣的事情！當家中鋒恩比德(Joel Embiid)貢獻了勇猛的半個球季，在這次的核磁共振檢查後，確定是左膝半月板撕裂，球隊不得不宣布他本季報銷。

恩比德因左膝痠痛，整個2月份都沒有比賽，在平均上場25.4分鐘的情況下，他繳出20.2分、7.8籃板、2.5阻攻的超高效能。恩比德原是2014年選秀探花，因傷直到本季才首度出賽，他的英勇表現有目共睹，爭奪本季新人王的呼聲極高。

然而身為球隊的「3冠王」，恩比德本季只打了31場比賽，現在又確定報銷，讓七六人再度心碎。本季七六人的重建已經略有小成，恩比德缺陣時仍然繳出9勝19敗，不過在失去恩比德之後，幾乎宣告了爭搶季後賽老八的希望破滅。

七六人總裁克蘭基羅說：「我們的第一要務是確保恩比德的健康，我們的醫療團隊會盡一切力量讓他康復，並長久地保持競爭力。」

(中時電子報)