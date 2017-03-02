喀布爾兩起恐襲 傳16死

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阿富汗首都喀布爾今天發生兩起自殺炸彈攻擊，死傷慘重。(圖片取自washingtonpost)

阿富汗首都喀布爾今天發生兩起自殺炸彈攻擊，據傳死亡人數增加至16人， 40多人受傷，塔利班武裝組織承認犯案，瞄準警局與情報部門。。

據了解，一名自殺炸彈客駕著滿載炸藥的汽車，撞入喀布爾西部警局，引發爆炸，接著有不明槍手與警方爆發槍戰。另外一名自殺式襲擊者就在位於東部的情報部門辦公室外, 引爆身上炸彈. 兩宗襲擊造成嚴重死傷.

(中時電子報)