不敢置信 費德勒敗給世界排名116
網壇天王費德勒在杜拜網賽次輪碰上俄羅斯的鄧斯科伊(Evgeny Donskoy)，在3盤大戰後以6-3、6-7(7)、6-7(5)意外輸球，賽後費德勒顯得不敢置信。鄧斯科伊並非種子球員，目前世界排名只有116，但是他達成了不可能的任務。
鄧斯科伊說：「我今天嚇到很多人了，包括我自己在內，我想任何打贏費德勒的人都是這種感覺。」鄧斯科伊輸掉首盤後，在第2盤的搶7救下3個賽末點，將比賽逼入決勝盤。到了第3盤鄧斯科伊更加神勇，在局數2-5落後下一路追到6-6搶7，並且於搶7時演出從1-5殺到7-5的絕境逆轉秀。
費德勒在記者會上顯得非常懊惱，「我不知道該怎麼說，我有數次機會可以結束比賽，但我不知他到底是怎麼逃過的，這很令人沮喪。我現在原本是該躺在床上想著如何對付下一輪的對手，沒想到卻在這裡說明我的敗仗。除了首盤之外，我今天接發球的部分打得一團糟。」他很懊惱為什麼明明只差1球，卻無法收拾掉鄧斯科伊，他也承認鄧斯科伊今天的表現很好。
費德勒去年因傷沒有參賽，但杜拜網賽過去是由他所統治的比賽，他一共拿下7次冠軍，包括5年來3度奪冠，以及前年在決賽擊敗喬柯維奇。此次爆冷出局，是費德勒近10年來僅第3次輸給會外賽晉級者。
(中時電子報)
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