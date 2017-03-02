英上議院要求修正 脫歐案通過恐延後
英國上議院今天決定修正脫歐案，要求保障生活在英國的歐洲聯盟各國公民的權利，促使授權首相梅伊（Theresa May）開始脫歐談判的這項法案勢必延後通過。
法新社報導，英國上議院是以385票對256票支持修正案，以要求部會首長在英脫歐後保障超過300萬居住在英國的歐盟（EU）和歐洲經濟區（EEA）公民的權利。
這項修正意味著這項脫歐法案必須送回下議院進一步審議，如此一來，將延後最後通過的時間。梅伊計畫開始談判脫歐的期限是本月底。
在投票前，梅伊曾表示，她啟動歐盟里斯本條約第50條和開始2年的談判期時間表不會改變。
她告訴國會：「我確實計畫在本月底前開始談判。」
下議院上個月以很大差距的多數票通過這項法案，所以一定會拒絕修正，並將原來的法案送回上議院，而上議院最後可能會屈服。
不過法案來回將延後通過的時間，因此將再度打擊梅伊的脫歐策略。梅伊原希望國會在下週通過這項法案。（譯者：中央社簡長盛）1060302
(中央社)
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