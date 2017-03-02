低溫特報！北冷、中涼、南溫差大 深夜全臺急凍

今天深夜到明天（３日）清晨是這波冷空氣威力最強的時候，預計嘉義以北及東北部低溫約９到１１度，南部及花東也只有１２到１４度。(本報系資料照)

氣象局同時也針對18縣市發布低溫特報。(翻攝自中央氣象局)

今天（２日）清晨氣溫北部地區約１３、１４度，白天回幅不多，整天偏冷，高溫不超過１５度，中南部地區白天亦有緩緩降溫的趨勢，南部則大致舒適溫暖，不過傍晚之後各地氣溫將更明顯地下降，晚上７、８點時，北臺灣僅１１、１２度，中部１３、１４度，其他地區也降至１６至１９度，越晚越冷，氣象局同時也針對18縣市發布低溫特報。

根據中央氣象局資料顯示，今天深夜到明天（３日）清晨是這波冷空氣威力最強的時候，預計嘉義以北及東北部低溫約９到１１度，南部及花東也只有１２到１４度，若輻射冷卻效應明顯，西半部空曠地區不排除出現更低的溫度，提醒大家注意保暖，留意身邊長者以及心血管疾病患者的健康狀況，使用瓦斯熱水器具亦請注意通風；這波冷氣團性質乾冷，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區偶爾局部飄雨。

另外，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動或海上作業請注意安全。

空氣品質方面，今天預報資訊顯示高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康)，中部、雲嘉南、金門及馬祖地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)