川普國會演說內容平穩 美股全面上揚

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由於總統川普在國會的演說內容平穩，且聯邦準備理事會（Fed）官員表示，有可能最快在本月就會升息，美國主要股市上揚。

道瓊工業指數漲303.31點或1.46%，報21115.55點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲78.594點或1.35%，報5904.031點。

標準普爾500指數漲32.32點或1.37%，報2395.96點。盤中曾一度達到創紀錄的2398點。

費城半導體指數漲15.8792點或1.64%，報985.2632點。（譯者：中央社簡長盛）1060302

(中央社)