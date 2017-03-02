美原油存量創35年高點 油價下跌

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彭博報導，由於政府的數據顯示，美國上一週的原油存量上升到35年以來高點，抵銷了石油輸出國家（OPEC）努力消除全球石油產量過剩的影響，油價下跌。

根據能源情報署（EIA）的報告，上週原油供給量增加150萬桶，達到5億2020萬桶，創1982年以來高點。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）4月交割價格跌18美分或%，報每桶53.83美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油5月交割價格跌15美分或0.3%，報每桶56.36美元。（譯者：中央社簡長盛）1060302

(中央社)