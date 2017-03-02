川普「像總統了」 民調7成肯定

川普（Donald Trump）28日首度發表國會參眾兩院聯席會議演說，主流媒體也多認為川普表現佳，民調顯示7成民眾肯定。(圖片取自美聯社)

川普首度發表國會參眾兩院聯席會議演說，列出一個月以來的各種政績，及未來的施政重點，並希望美國團結起來。平日反對川普的自由派主流媒體也多認為川普表現佳，連紐約時報，都稱讚川普這次的表現，是「最像美國總統的一天」。多項媒體民調顯示，超過7成美國民眾認可川普的表現，也認為政策方向正確。

川普在這次的國會演說中，表示希望修正每一件不盡人意的事，解決每一個問題都能解決，療癒每一個受傷的家庭。更動之以情疾呼，面對分裂嚴重的美國社會，「我們是一個偉大的國家，我們應該患難與共。」

有線電視新聞網（CNN）的民調顯示，78%的收視受訪者對川普演說持正面看法，當中57%為非常正面，21%為正面。

哥倫比亞廣播公司（CBS）與YouGov演說後進行的網路民調指出，76%收看轉播的受訪者認同川普表現，82%認為川普看來「像個總統」，71%認為川普團結了美國。面對民調的叫好，川普也僅謙虛在推特（Twitter）回應「謝謝你！」。

(中時電子報)