顧人怨？川普延遲訪英行程

我要評比

梅伊今年元月到白宮會見川普，並邀請他到英國訪問。(圖片取自美聯社)

媒體報導，美國總統川普已要求將他今年稍後前往英國進行國是訪問的時間延後，因為前陣子英國民眾連署要川普禁止入境訪問，希望能稍微平息民眾情緒。

美國總統川普發布難民禁令後，引發各國人民反彈。英國有人發起拒絕邀請川普國是訪問的連署請願，簽名人數已逾180萬人，但今年梅伊是元月底在白宮會見川普時，提出了國是訪問的邀請，行程包括與英國女王共進國宴。

英國媒體據信最初安排在6月的川普訪英之行，因為遭逢抗議以及英國國會議員反對，考慮延後到10月。

不過，川普訪英的確切日期尚未公布，政府發言人僅回應：「日期將會在適當時候公布。」

(中時電子報)