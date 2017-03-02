春遊大稻埕！看青年創意、品時尚戲曲、玩文化街區

《文和傳奇西遊誰說了算》。（台北市藝文推廣處提供）

春暖花開，來大稻埕嘗美味、看精彩的藝文表演吧！位於古色古香的大稻埕街區，「大稻埕戲苑」是台北市最具特色的傳統戲曲劇場，三月起為迎接開館營運六週年慶，盛大推出「第四屆青年戲曲藝術節」，推動傳統戲曲與青春世代進行戲曲新實驗。3月5日起連續四週分別由正在動映有限公司、奇巧劇團、文和傳奇戲劇團與栢優座帶來全新戲曲創作，將以歌仔戲、客家戲、京劇翻轉經典，探索戲曲的邊界。

劇場外亦推出大受好評的「戲遊@大稻埕」戶外演出及導覽活動，以「戲窟」為主題走訪歷史街區並觀賞歌仔戲、布袋戲及南管演奏，為觀眾帶來老少咸宜的深度文化體驗。此外，還有免費的「青春舞台」廣場活動，3 月每個週末六日在台北地下街 1 號廣場、大同區永樂廣場帶來青春無敵的戲曲新秀演出。大稻埕青年戲曲藝術節融合青年創意、時尚戲曲及文化街區三面向，將戲曲藝術結合在地文化歷史場域，展現當代戲曲新銳豐沛的創作能量。

「戲遊@大稻埕」 結合街區導覽與戲曲演出

青藝節另一個特色節目「戲遊＠大稻埕」，不在劇場裡而是以街區導覽結合戲曲演出，要營造不同以往的觀賞經驗。由於過往大稻埕有「戲窟」稱號，因此2017「戲遊＠大稻埕」導覽路線將以「戲窟」為主題，預計走訪數個戲曲、電影相關場景，包括永樂座、大光明戲院、台北霞海城隍廟、黑美人大酒家、蓬萊閣等舊址，解說介紹過往大稻埕的戲院歷史及傳統戲曲等娛樂活動。

行程以大稻埕戲苑曲藝場觀賞台北木偶劇團演出精緻小戲《定海神針》為起點，欣賞最道地的掌中技藝，接著沿屈臣氏大藥房、六館街洋樓、蓬萊閣舊址等據點，來到百年茶行有記名茶欣賞由集思小劇坊帶來的南管指套及曲譜演奏。

接著，專業導覽員將再帶著大家尋訪大光明戲院舊址、永樂座舊址，回顧戲窟過往的風華，最終在古意盎然的納豆劇場觀賞由台北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團的青年演員帶來的《戲牡丹》，在生、旦活潑機智的「答嘴鼓」以及「以藥名入戲」的巧妙對白中，為導覽及演出活動劃下美好的句點。本活動將分別安排中、英、日 3 種語言的導覽組別，讓外國友人也能共襄盛舉

免費推廣活動 布袋戲、崑劇、歌仔戲 青春舞台大放異彩

台北市藝文處為推廣傳統戲曲，在大稻埕永樂廣場及鄰近的台北地下街 12號廣

場還特別安排免費的廣場藝文活動「青春舞台」，包括掌中戲、歌仔戲、崑曲等八個精彩節目，邀請成軍 30 年的台北市平等國小巧宛然掌中劇團，以及青春無敵的東吳大學雙溪崑曲清唱雅集、不貳偶劇、國立台灣戲曲學院、政治大學歌仔戲社、師範大學歌仔戲社、大稻埕青年歌仔戲團等新秀演員，在大稻埕戲窟持續撒下戲曲萌芽的種子。

3月 4、5、11、12 日在台北地下街12號廣場（近 Y3出口）演出場次，台北地下街還準備了開運米歡迎愛好傳統戲曲的觀眾朋友喔！「大稻埕青年戲曲藝術節」融合青年創意、時尚戲曲及文化街區三面向，將戲曲藝術結合在地文化歷史場域，在美麗古樸的歷史街區裡，期能成為台灣戲曲人邁向夢想的第一個舞台，也展現當代戲曲新銳豐沛的創作能量，延續大稻埕街區歷史與傳統的生命力。

(中時電子報)