國民黨主席選舉拉票暗藏潛規則？

國民黨中央黨部。（本報系資料照）

中國國民黨主席改選，目前有6人宣布參選，目前呈現白熱化狀態，而在5月20日將進行投票選舉，為了贏得勝選，各組參選人相繼下鄉走訪基層拜票，有趣的是，參選人挑選的場所大多重疊，不管是挖票、固票或者拼場「輸人不輸陣」，事實上，這些地點「先來」或「後到」，裡面藏有「不能說的秘密」。

目前國民黨主席選舉，呈現６搶１的態勢，包括黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、國光生技董事長詹啟賢以及潘維剛都宣布參選，而日前郝龍斌、吳敦義、洪秀柱等人則搶先前往桃園八德陸光四村參加座談會，至於為何要搶先在這地點曝光拉抬聲勢呢?

根據中評社分析，桃園八德陸光四村為國民黨前主席朱立倫父親朱樟興居住的地方，有政治上的意義，經過國宅改建，早就不是傳統的眷村，而是現代的社區大樓，但居民多半還是榮民榮眷以及第二代，彼此有著深厚感情，這裡也是桃園黃復興系統主要票源集中所在。

報導指出，6組參選人，郝龍斌最先來陸光「敲門」，人數約百人的小型座談會，緊接著是洪秀柱，在黃復興黨部主委金恩慶等人的操兵，到場超過600人，道具標語齊全，氣勢驚人，第三組則是吳敦義，人數也有500人。

座談會出席人數多寡，是否意謂著選票支持度？這點恐怕有待商榷，不過每次動員榮民榮眷，出席大場次活動，還是可以看到「潛規則」，包括提供基本的餐點與飲水。

連續3組主席參選人，都來陸光拜訪榮民伯伯，誰比較有贏面？誰先來，誰後到，會不會左右黃復興系統支持？這點不得而知，但 唯一肯定的是，3組參選人面對的台下的榮民榮眷，好聽是政見發表會，但聽眾都是特定篩選，不可能同一批人。

另外，每組參選人都有自己管道，有自己的班底，在號召動員過程中，同樣的作法，自然會引起對手反感或批評，私底下的齟齬嫌隙還是免不了，倒是每位參選人，可以利用這個舞台，配合新聞時事，傳遞一些訊息，郝龍斌與洪秀柱主打凝聚黃復興黨員的情感，從政資歷最完整豐富的吳敦義，當然主打「政績牌」。

不過，值得注意的是，吳敦義在桃園八德陸光四村，主動提到他是「忠貞國民黨員」從來沒有變節，這句話則耐人尋味。報導分析，在眷村喊自己忠貞國民黨員，無論國民黨最強、最弱都在一起，媲美洪秀柱的「我真的好愛你（國民黨）」，有異曲同工之妙。

「忠貞國民黨員」這句話是否暗批曾擔任陳水扁政府環保署長的郝龍斌？還是劍指正為了319案「兩顆子彈」忙澄清的詹啟賢？果然，經驗值十足的吳敦義一出手，力道不同凡響。

(中時電子報)