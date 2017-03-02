3月2日各報頭版要聞。

焦點要聞。

●薪扣額12.8萬 財部研擬調高 539萬上班族 明年享減稅

539萬戶受薪階級的小確幸來了！財政部長許虞哲昨（1）日首度鬆口，將調高薪資所得特別扣除額（現為12.8萬元），金額須視5月稅改方案而定。最快今年5月併同股利所得稅改提出修法草案，明（107）年申報今年所得時適用。

●清泉崗毒品案 不只安非他命…8官兵 尿越驗越毒

空軍清泉崗基地爆發安非他命丟毒案，軍方全面驗尿自清，不料，複驗結果1日出爐，卻扯出8人施用一級毒品，而拾獲的毒品夾鏈袋數量也數日多變，總計已達53包。檢憲除了要追查丟毒案，還得釐清這8人的一級毒品來源及軍中的販毒網。

●被害人與凶手律師同桌 受矚目 小燈泡媽祈司改：尊重與同理

小燈泡媽媽、司改國是會議籌備委員王婉諭，昨出席第1分組會議，她期許司改會議「尊重與同理」，巧的是坐在她對面的正是殺死小燈泡凶手的律師黃致豪，兩人會議中互動良好並無爭鋒相對；該分組已決定將被害人保護列為首要課題，並在下次會議討論「司法科學證據」。

焦點要聞。

●義憤直播變亂鬥 小心觸法

吃霸王餐遭鄉民直播！花蓮一對情侶，遭指控至少在十幾家餐廳吃霸王餐，因聲名狼藉淪為花蓮紅人，有網友前晚發現兩人在一家餐廳用餐，連忙在臉書「花蓮同鄉會」po文搖旗討伐，兩名熱心女網友立馬趕至開直播揭露惡行，不料女主角察覺，惱怒飆罵「幹Ｘ娘是直播三小？」一男三女在店門口揪髮大亂鬥，全被帶回警局，律師提醒，直播雖夯，還是要小心觸法。

●房稅減半 誘3.4萬老樓重建

為加速危樓及老屋重建，行政院提出《老舊建築物重建獎勵條例》草案，立法院內政委員會昨初審。內政部長葉俊榮說，全國30年以上建築約384萬戶，其中屬4、5層樓者約86萬戶、約8.6萬棟，依公有建物耐震檢測經驗推估，約3.4萬棟耐震係數不足。葉說，希望提供政策誘因加速重建，以每棟營造成本8千萬元計，3.4萬棟房屋營建產值超過2兆7200億元。

●機捷今通車 首月打5折

民眾引頸期盼20年的桃園機場捷運，今天將正式營運！機捷開放試乘一個月來，雖首日市區預辦登機行李託運系統就當機，接著鋼軌道岔和鋼軌界接處出現裂縫、車站漏水、出入站閘門被撞壞，但仍吸引逾130萬人次試乘。今天正式通車後，首月票價5折，桃捷公司預估每天有近5萬人次搭乘。

焦點要聞。

●八仙勒令停業 行政法院撤銷

八仙樂園前年發生彩色派對粉塵爆炸，造成多人死傷，交通部觀光局裁罰五萬元，並勒令停業直到調查釐清及改善缺失為止。八仙不服提告，台北高等行政法院昨撤銷勒令停業處分，但維持五萬元罰鍰。仍可上訴。

●台塑不服法院駁回 六輕減煤案 雲林縣府勝訴

台塑六輕兩年前有五張固定汙染源操作許可證到期申請展延，雲林縣政府將許可證審查由五年縮為二年，並要求減少生煤使用量二成。台塑不服提行政訴訟，台中高等行政法院昨天駁回，判雲林縣府勝訴。全案還可上訴。

●蔡英文提名11監委 陳師孟、劉文雄入列

經過近五個月審薦，總統府昨天公布第五屆監察委員補提名人名單。總統府發言人黃重諺表示，蔡英文總統根據憲法賦予的職權，決定補提名總統府前秘書長陳師孟、親民黨副秘書長劉文雄和僑委會副委員長田秋堇等十一人為監委被提名人，以強化監察院「守護人權」與「監督政府」功能。

焦點要聞。

●邀中生來台 世新竟簽一中承諾書

中國學生來台交流雖持續進行，近期卻傳出中方要求我方大學承諾，課程內容不得涉及政治敏感活動，包含有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」，此舉已然直接干預學術自由，但我方大學仍交出承諾書，此例一開，中國將藉由中生來台隔海控制我國校內言論及學術環境。

●綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡

李日發犯罪集團涉嫌強佔工地事務所索取保護費，還綁架雲林縣某鄉代會主席的兒子，將被害人囚禁長達兩個月，期間不准他洗澡、換衣，鄉代會主席付了一百萬元，兒才獲釋；雲林檢、警逮獲主嫌李日發等九人，檢方依恐嚇取財、擄人勒贖、槍砲、妨害自由等罪，將李日發等四名情節重大嫌犯聲請羈押獲准。

●彭淮南︰台幣動態穩定 非不公平競爭

美國財政部預計四月中旬發布最新外匯政策報告。中央銀行總裁彭淮南今赴立法院財政委員會備詢，他昨於書面報告中首度表態強調，台灣匯率政策是維持動態穩定，非謀取不公平競爭優勢；彭也用實際數字剖析，說明去年美國對台灣的貿易逆差，若扣除第三地轉運，應由一三二．七億美元大幅縮小至卅二億美元左右，且近年新台幣對美元，大致呈升值趨勢。

(中時電子報)