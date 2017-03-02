奧斯卡金像獎再道歉 這回是因照片誤植

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奧斯卡金像獎主辦單位、美國影藝學院今天表示，因頒獎典禮當晚的緬懷優秀從影人員單元照片誤植，向已故者與健在者表達誠致歉意。

本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮頻出糗，包括頒發最佳影片獎項搞大烏龍，還有就是緬懷優秀從影人員時，去年10月辭世的設計師派特森（Janet Patterson）照片，被誤植為目前人還健在的柴普曼（Jan Chapman）。

因這個嚴重的錯誤，隨著當天頒獎典禮的實況轉播放送至全球而無法修正，奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）終於在典禮結束後兩天賠不是。

不過美國影藝學院致歉的方式並非發新聞稿，而是在他們的Instagram專頁，轉貼派特森的黑白照片，以及附註聲明說，學院在頒獎典禮的緬懷貢獻者單元時，誤植柴普曼的照片為派特森，表達誠摯歉意。

影藝學院也同時向派特森的家屬道歉並表達慰問之意，並在官網掛載重新製作及修正的緬懷貢獻者單元影片。

派特森與柴普曼是長年合作夥伴及友人，派特森生前因「鋼琴師和她的情人」（The Piano）、「妮可基嫚之風情萬種」（The Portrait of a Lady）、「奧斯卡與露辛達」（Oscar and Lucinda）和「璀璨情詩」（Bright Star），4次入圍奧斯卡最佳服裝獎項。1060302

(中央社)